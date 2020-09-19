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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, gazilerle görüştü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla gazilerle görüştü.

Aykut Karadağ   | 19.09.2020
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, gazilerle görüştü

Ankara

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla gazilerle görüştü.

Gaziler ile videokonferans toplantısında bir araya gelen Kılıçdaroğlu'na, Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu da eşlik etti.

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