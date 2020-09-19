CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, gazilerle görüştü
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla gazilerle görüştü.
Ankara
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla gazilerle görüştü.
Gaziler ile videokonferans toplantısında bir araya gelen Kılıçdaroğlu'na, Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu da eşlik etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.