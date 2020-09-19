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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan Gaziler Günü mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Devletimizin istiklal ve istikbali için göğsünü siper eden gazilerimizin Gaziler Günü'nü kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Abdullah Yasin Güler   | 19.09.2020
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan Gaziler Günü mesajı

Ankara

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti: 

"Devletin ve milletinin geleceği için göğsünü siper eden gazilerimizin Gaziler Günü'nü kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bu toprakları bizlere vatan kılan tüm kahramanlarımızı minnetle anıyorum."


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