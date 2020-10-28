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Türkiye

Charlie Hebdo dergisi yetkilileri hakkında soruşturma başlatıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik yayın dolayısıyla Charlie Hebdo dergisi yetkilileri hakkında resen soruşturma başlatıldı.

İsmet Karakaş,Aynur Ekiz   | 28.10.2020
Charlie Hebdo dergisi yetkilileri hakkında soruşturma başlatıldı

Ankara

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik yayın dolayısıyla Fransız dergisi Charlie Hebdo'nun yetkilileri hakkında resen soruşturma başlattı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "Charlie Hebdo isimli derginin yetkilileri hakkında Türk Ceza Kanunu 12, 13 ve 299'uncu maddeleri gereğince Cumhurbaşkanına hakaret suçundan resen soruşturma başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Adalet Bakanı Gül: Türk makamları gerekli girişimleri başlattı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AK Parti Grup Toplantısı öncesinde basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. 

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik yayın dolayısıyla Fransız dergisi Charlie Hebdo'nun yetkilileri hakkında resen soruşturma başlatılmasına ilişkin Gül, "Hem ülkemize hem değerlerimize yönelik saldırılara karşı Türk Ceza Kanunu'nda müeyyideler var. Konuyla ilgili Türk makamları da gerekli girişimleri başlatmıştır." diye konuştu.

Mevlid Kandili gibi müslümanlar için en kutsal dönemlerde, insanlığın kardeşliği, barışı için gelmiş bir din ve onun peygamberi Hazreti Muhammed'e yönelik saldırıları şiddetle kınadıklarını ifade eden Gül, şunları söyledi:

"İslam, barış dinidir ve Peygamberimizin mesajı kardeşlik, barış üzerinedir. Rahmet peygamberidir. Bu tür peygamberimize, dinimize yönelik saldırılar tüm İslam alemi ve bütün insanlığın kabul etmeyeceği davranışlardır. Bunun hem hukuki hem insani hem tüm yönleriyle şiddetle bütün insanlık tarafından kınanması gerekmektedir." 

Bunu şiddetle kınadıklarının altını çizen Gül, "Ne yaparlarsa yapsınlar, İslam, barış kardeşlik mesajını mutlaka bütün yeryüzüne, bütün o saldırıları yapanlara da mesajlarını iletmeye devam edecektir." değerlendirmesinde bulundu.

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