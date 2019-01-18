Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü, 1 Şubat'tan itibaren geçerli olmak üzere teminat bedellerini güncelledi.

ANKARA

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, "4708 Sayılı Kanun Kapsamında Alınan Teminat Bedellerinin Güncellenmesi", Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, "Yapı Denetimi Hakkında Kanun" kapsamında alınan teminat bedelleri, "Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliği"nin ilgili maddesi gereği güncellendi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 2018 yılı Aralık ayı Yurt içi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık değişim oranı esas alınarak, 1 Şubat 2019'dan itibaren geçerli olmak üzere teminat tutarları, yapı denetim kuruluşları için 358 bin 680 lira 23 kuruş, laboratuvar kuruluşları için de 53 bin 802 lira 3 kuruş olarak belirlendi.

Muhabir: İlkay Güder