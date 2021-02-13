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Çeşme'de hortumun ardından hasar oluşan evlerde çalışmalar sürüyor

Hasar tespit çalışması sonrası zarar gören otomobiller bulundukları yerlerden kaldırıldı, evlerin çatısında ise tadilat işlemleri başlatıldı.

Zeynep Çelikkol   | 13.02.2021
Çeşme'de hortumun ardından hasar oluşan evlerde çalışmalar sürüyor Fotoğraf: Mehmet Emin Mengüarslan/AA

İzmir

Çeşme’de hortum nedeniyle zarar gören evlerde çalışmalar devam ediyor

İzmir’in Çeşme ilçesinde Perşembe akşam saatlerinde meydana gelen hortumdan etkilenen Alaçatı Port inşaatında hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Hortumun en çok etkilediği ve 18 kişinin yaralandığı inşaat sahasında yetkililer incelemelerde bulunuyor. ( Mehmet Emin Mengüarslan - Anadolu Ajansı )


İzmir'in Çeşme ilçesinde meydana gelen hortumun ardından hasar oluşan bölgede yaralar sarılıyor.

Alaçatı Port mevkisinde 11 Şubat gecesi yaşanan hortumun ardından çok sayıda araç ve evde hasar oluştu. 18 kişinin hafif şekilde yaralandığı afet sonrası devlet tüm imkanlarıyla seferber oldu.

Hasar tespit çalışması sonrası zarar gören otomobiller bulundukları yerlerden kaldırıldı, evlerin çatısında tadilat işlemleri başlatıldı.

Batan teknelerin 3'ü denizden çıkarıldı, birinin çıkarılması için ise çalışmalar sürüyor.

Sabahın erken saatlerinde mesaiye başlayan işçiler zarar gören kiremitleri toplayarak yerine yenilerini ekliyor.

Fırtına nedeniyle etrafa savrulan molozlar belediye ekipleri tarafından toplanıyor. Öte yandan hortumun en çok etkilediği ve 18 kişinin yaralandığı inşaat sahasında da hasar tespiti yapılıyor.

"Çeşme'ye kar uyarısı geldi"

Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hortumun yaşandığı bölgede çalışmalara devam ettiklerini söyledi.

Can kaybının olmamasına sevindiklerini dile getiren Oran şöyle konuştu:

"Yaralılar var, maddi hasarlar var, batan tekneler, kırılan dökülen arabalar var ama can kaybımız yok. Sadece bir vatandaşımızın tedavisi hastanede devam ediyor. Vatandaşlarımız da çatılarını tamir etmeye başladılar. Çeşme'ye şimdi de kar uyarısı geldi. Biz yangını, tsunamiyi, depremi ve hortumu da gördük. Allah'tan geliyor, başımızla beraber. Vatandaşlarımız mağdur olmasın diye çalışmaya devam edeceğiz."

"Tarlalarda hasar tespiti yapacağız"

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Keçeci ise Çeşme'de 3 hayvan damının zarar gördüğünü söyledi.

Yıkılan damlarda çalışmaların sürdüğünü belirten Keçeci, "Toplamda 3 yaralı hayvanımız ise kesime gönderildi. Bugün ise tarlalarda hasar tespiti yapacağız. Ürün anlamında tarlalarda çok zararın oluşmadığı bilgisi var. Müdürlük olarak her zaman üreticimizin yanındayız, olmaya da devam edeceğiz." diye konuştu.

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