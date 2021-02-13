Gökçeada ve Bozcaada feribot hatlarında yarınki seferler iptal edildi
Kuzey Ege'de fırtına deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.
Çanakkale
Çanakkale Boğazı ile adalar hatlarında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamada, Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada hatlarında yarınki tüm seferlerin bölgedeki olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği duyuruldu.
Açıklamada, her iki adaya yapılacak seferlerde aksamaların pazartesi ve salı günü de devam etmesinin beklendiği, diğer hatlardaki seferlerin ise planlandığı gibi devam edeceği bildirildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.