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Cerrahi maskeler 1 liradan satılacak

Ticaret Bakanlığı, cerrahi maskelerin adedi en fazla 1 liradan olmak üzere yarından itibaren satışa sunulacağını bildirdi.

Göksel Yıldırım   | 07.05.2020
Cerrahi maskeler 1 liradan satılacak

Ankara

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından salgınla mücadelede normalleşme takviminin açıklandığı 4 Mayıs tarihli kabine toplantısı sonrası alınan kararlar çerçevesinde, cerrahi maskelerin perakende noktalarında satışının mümkün hale geldiği belirtildi.


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Bu çerçevede marketler, eczaneler, tıbbi cihaz satışı yapan medikal firmalar ve elektronik ticaret platformu üzerinden cerrahi maskelerin satışının yapılabileceği bilgisi verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hedefimiz en yaygın ağ ile vatandaşlarımızın en hızlı ve kolay bir şekilde cerrahi maskeleri temin etmesini sağlamaktır. Cerrahi maskeler, adedi KDV dahil en fazla 1 Türk lirası olacak şekilde tüketicilerimize satışa sunulacaktır. Bu fiyatın üzerindeki satışlar 'fahiş fiyat' olarak değerlendirilecektir. Bu kapsamda, 8 Mayıs 2020 tarihi itibarıyla ilk etapta, salgının en yoğun görüldüğü İstanbul'da, akabinde büyük şehirlerden başlamak üzere hızlı bir şekilde diğer illerdeki marketlerde de cerrahi maskelerin satışı yapılabilecektir. Cerrahi maskeler ilk etapta standart 50'li paketler halinde satışa sunulacak olup, önümüzdeki haftadan itibaren maskelerin 10'lu standart paketler halinde de satışa sunulması çalışmaları devam etmektedir." 

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