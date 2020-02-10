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Çekya'da fırtına nedeniyle 100 bin ev elektriksiz kaldı

Çekya'da şiddetli fırtına, ülke genelinde yaklaşık 100 bin evin elektriksiz kalmasına yol açtı.

Mehmet Yılmaz,Aşkın Kıyağan   | 10.02.2020
Çekya'da fırtına nedeniyle 100 bin ev elektriksiz kaldı

Budapest

Çekya basınında yer alan haberlere göre, özellikle Çekya-Almanya sınır bölgesinde etkili olan şiddetli fırtına dolayısıyla 3 kişi yaralandı ve birçok bölgede ulaşım durdu.

Çekya'nın en büyük elektrik tedarikçisi Çekya Elektrik İşleri (CEZ) tarafından yapılan açıklamada, şiddetli fırtına dolayısıyla ülkenin birçok bölgesinin elektriksiz kaldığı ve fırtınadan zarar gören yüksek gerilim hatlarındaki tamiratın devam ettiği belirtildi.

Fırtına dolayısıyla Prag'daki hayvanat bahçesinin de Pazartesi kapalı olacağı kaydedildi.

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