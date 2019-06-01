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Çekmeköy'de arkadaşını öldüren Özbekistanlı tutuklandı

Tartıştığı arkadaşını bıçakla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Özbekistanlı şüpheli tutuklandı.

Halil Demir   | 01.06.2019
Çekmeköy'de arkadaşını öldüren Özbekistanlı tutuklandı

Istanbul

Çekmeköy'de, tartıştığı arkadaşını bıçakla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Özbekistanlı şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, dün Alemdağ Mahallesi Havacılar Caddesi Ayazma Sokağı'nda, Özbekistanlı üç kişi arasında küfürlü konuşma nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Özbekistanlı Shokhjakhon S, Odiljon Hamzaev'i bıçakla boğazından yaraladı.

Olay sonrası Shokhjakhon S. ve diğer şüpheli kaçarken, Odiljon Hamzaev olay yerinde hayatını kaybetti.

Çekmeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, başlatılan soruşturma kapsamında, Shokhjakhon S'yi gözaltına aldı. Diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Emniyetteki ifadesinde Odiljon Hamzaev'i kendisine küfür ettiği için bıçakladığını söylediği öğrenilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Yetkililer, sosyal medyada yer alan "Suriyeli şüpheli cinayet işledi" paylaşımlarının gerçeği yansıtmadığını, yaşanan olayda iki tarafın da Özbek olduğunu ifade etti.

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