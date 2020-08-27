Euro
8.67
Dolar
7.34
BIST 100
1,109.33
Altın
1,939.49
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, açıklamalarda bulunuyor
logo
Türkiye

Çatalca'da kaçak yapılar belediye ekiplerince yıkıldı

Çatalca Belediyesi ekiplerinin çalışmaları sonucunda, Hazine arazilerinin üzerine imara aykırı şekilde inşa edilen 19 kaçak yapının yıkımı gerçekleştirildi.

Aleyna Sevim   | 27.08.2020
Çatalca'da kaçak yapılar belediye ekiplerince yıkıldı Fotoğraf: Yasin Aras / AA

İstanbul

Çevre ve Şehircilik İl müdürlüğü tarafından yapılan işgalleri sonlandırmak amacıyla yıkım kararı alınan Karamandere, Oklalı, Subaşı ve Hallaçlı mahallelerindeki hatalı beyan sonucu yapı kayıt belgesi iptal edilen 19 yapının bulunduğu bölgede jandarma ekipleri de güvenlik önlemi aldı. 

Yıkım sırasında bölgeye gelen Çatalca Belediye başkanı Mesut Üner, devletin 2017 yılında yapı kayıt belgesi için çıkardığını anımsatarak, 2017 sonunda inşa edilen yapıların iskana ve ruhsata aykırı ise yıkılması gerektiğini belirtti.

Üner, şunları kaydetti:

"Üzücü ama yıkımları yapmamız lazım. Burası Hazine'nin yeri. Çatalca’yı korumakla mükellefiz. Çatalca İstanbul’un en yeşil ilçelerinden biri. Çatalca’da bundan sonra hiç kimseye kaçak inşaat yaptırmamak için mücadele edeceğiz ve ediyoruz da... Çatalca İstanbul’un dörtte biri ve bu kadar büyük bir coğrafyada bazen imkanlar yetersiz kalıyor. Bu imkanlar yetersiz kaldığı zaman Valiliğimizle irtibata geçip aynı zamanda Çevre Şehircilik Bakanlığımızla da görüşüp onlardan da destek alarak Çatalca’da bu tip yapıların önüne geçmeye çalışıyoruz. Daha çok seçimlerden önce yapılan yapılar noktasındaydı ve bunları tespit ettik bugün de yıkımlarını sağlıyoruz."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Batman'da 250 kişi immün plazma bağışı yaptı
AB Kovid-19 aşısı için alım sözleşmesi imzaladı
Kadınların Kovid-19'a karşı daha dayanıklı olmalarının sebebi T lenfositleri
İran'da Kovid-19 nedeniyle 117 kişi daha hayatını kaybetti
Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Kayıpmaz'dan 'Kovid-19'da çember daralıyor' uyarısı

Benzer haberler

Çatalca'da kaçak yapılar belediye ekiplerince yıkıldı

Çatalca'da kaçak yapılar belediye ekiplerince yıkıldı