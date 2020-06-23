Euro
7.72
Dolar
6.85
BIST 100
115,576.90
Altın
1,749.72
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Meclis grup toplantısında konuşuyor
logo
Türkiye

Çankırı'da 4,2 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Çankırı'da 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

Orhan Onur Gemici   | 23.06.2020
Çankırı'da 4,2 büyüklüğünde deprem

Ankara

AFAD'ın internet sitesinden paylaşılan bilgiye göre, saat 08.54'te merkez üssü Çankırı'nın Çerkeş ilçesi olan 4,2 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Deprem yerin 10,13 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilk bilgilere göre ilçede bir olumsuzluk bulunmadığını belirtti. Ayaz, bölgede incelemelerin sürdüğünü kaydetti. 

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Guatemala'da devlet başkanlığı sarayında çalışan 151 kişide Kovid-19 tespit edildi
Kovid-19'dan son 24 saatte Brezilya'da 654, Meksika'da 759, Hindistan'da 312 kişi öldü
Nijerya'da Kovid-19 vaka sayısı 21 bine yaklaştı
Peru'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 178 kişi öldü
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Benzer haberler

Çankırı'da 4,2 büyüklüğünde deprem

Çankırı'da 4,2 büyüklüğünde deprem

AFAD lojistik ağı afetlerde PTT hızıyla çalışıyor

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: Kurban Bayramı'nda 4,7 milyon hayvan kesim için hazır bekliyor

İçişleri Bakanı Soylu depremden etkilenen Yedisu'da vatandaşlarla bir araya geldi

İçişleri Bakanı Soylu depremden etkilenen Yedisu'da vatandaşlarla bir araya geldi
Şehit babasının evi jandarmanın desteğiyle onarılıyor

Şehit babasının evi jandarmanın desteğiyle onarılıyor
Soylu'dan Bingöl'de deprem sonrası çalışmalara ilişkin açıklama

Soylu'dan Bingöl'de deprem sonrası çalışmalara ilişkin açıklama