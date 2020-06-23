Çankırı'da 4,2 büyüklüğünde deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Çankırı'da 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
Ankara
AFAD'ın internet sitesinden paylaşılan bilgiye göre, saat 08.54'te merkez üssü Çankırı'nın Çerkeş ilçesi olan 4,2 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.
Deprem yerin 10,13 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilk bilgilere göre ilçede bir olumsuzluk bulunmadığını belirtti. Ayaz, bölgede incelemelerin sürdüğünü kaydetti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.