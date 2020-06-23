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Türkiye

İzmir'de PKK/KCK operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı

Sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı iddia edilen 13 kişi gözaltına alındı.

Meriç Ürer   | 23.06.2020
İzmir'de PKK/KCK operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı

İzmir

İzmir'de sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı ve örgüt üyesi olduğu iddia edilen 13 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında sosyal medyada PKK/KCK'nın propagandasını yapmaktan 12 kişi, örgüte üye olmaktan ise 4 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

İzmir kent merkezi ve ilçelerinde eş zamanlı düzenlenen operasyonda şüphelilerden 13'ü gözaltına alındı.

Üç şüpheliyi yakalamak için çalışmalar devam ediyor. 

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