Euro
6.46
Dolar
5.84
BIST 100
96,030.47
Altın
1,541.36
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Çanakkale'de orman yangını

Çanakkale'de Kalabaklı köyü civarında çıkan yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Burak Akay   | 29.08.2019
Çanakkale'de orman yangını

Canakkale

Çanakkale'de ormanlık alanda çıkan yangını kontrol altına almak için karadan ve havadan müdahale ediliyor.

Merkeze bağlı Kalabaklı köyü yakınındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Orman İşletme Müdürlüğünce olay yerine çok sayıda ekip ve arazöz sevk edildi. Söndürme çalışmalarına ayrıca üç helikopterle destek veriliyor.

Çanakkale Valisi Orhan Tavlı bölgeye gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Ekiplerin, Kalabaklı köyündeki yangını kontrol altına almak için çalışmaları sürüyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD-Taliban barışında sona yaklaşıldı
İsrail sağında seçim yaklaştıkça Türkiye karşıtlığı artıyor
GÖRÜŞ - Girit’ten Yemen’e destabilizasyonun adı: İsrail
İsrail'in 'Nil’den Fırat'a' örtülü/açık operasyonları
İtalya’da hükümet krizi: Kapıda ITALEXIT mi var?

Benzer haberler

Brezilya'da 60 gün boyunca anız yakmak yasak

Brezilya'da 60 gün boyunca anız yakmak yasak

Çanakkale'de orman yangını

Muğla'daki orman yangınları kontrol altına alındı

Antik dönemin izlerini taşıyan 'Abora-IV' gemisi Çanakkale'de

Antik dönemin izlerini taşıyan 'Abora-IV' gemisi Çanakkale'de
İzmir'deki orman yangınının nedeni araştırılıyor

İzmir'deki orman yangınının nedeni araştırılıyor
FETÖ soruşturmasında 21 asker hakkında yakalama kararı

FETÖ soruşturmasında 21 asker hakkında yakalama kararı