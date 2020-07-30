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Çanakkale'de orman yangını çıktı

Çanakkale'nin Yenice ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Burak Akay   | 30.07.2020
Çanakkale'de orman yangını çıktı

Çanakkale

Çanakkale'nin Yenice ilçesine bağlı Kızıldam köyündeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye kara ve hava ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahale ettiği yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

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