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Çanakkale'de eğitime fırtına ve kar engeli

Çanakkale'nin Yenice ve Gökçeada ilçelerinde olumsuz hava şartları nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 1 gün ara verildi.

Burak Akay  | 25.02.2019
Çanakkale'de eğitime fırtına ve kar engeli

Çanakkale

Çanakkale Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, kentte 3 gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle Yenice ve Gökçeada genelindeki tüm ilk ve orta dereceli okullarda 26 Şubat Salı günü eğitime ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı bildirildi, olumsuz hava koşullarına karşı tedbirli olunması istendi.

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