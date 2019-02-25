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Çanakkale'de eğitime fırtına ve kar engeli

Çanakkale'nin Ezine, Ayvacık ve Bozcaada ilçelerinde devam eden fırtına ile yoğun kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar tatil edildi.

Burak Akay  | 25.02.2019
Çanakkale'de eğitime fırtına ve kar engeli

Çanakkale

Çanakkale'nin Ezine, Ayvacık ve Bozcaada ilçelerinde devam eden fırtına ile yoğun kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar tatil edildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Ezine, Ayvacık ve Bozcaada'da resmi ve özel ilk ve orta dereceli okullarda eğitim öğretime bugün ara verildi.

Kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli ve hamile personel de idari izinli sayılacak.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden dün yapılan yazılı açıklamada, kent merkezi ile Gökçeada, Çan, Bayramiç, Lapseki, Biga, Yenice, Eceabat ve Gelibolu ilçelerinde ilk ve orta dereceli okullarda pazartesi günü eğitime ara verildiği bildirilmişti.


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