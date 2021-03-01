Çanakkale'de 33 sığınmacı kurtarıldı
Çanakkale'de, Yunan Sahil Güvenlik unsurlarınca can salıyla denize bırakılan 33 sığınmacı kurtarıldı.
Çanakkale
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvacık'ın Sivrice açıklarında 2 can salı bulunduğunu tespit etti.
Bölgeye operasyon düzenleyen ekipler, Yunan Sahil Güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına bırakıldığı öğrenilen 33 sığınmacıyı kurtardı.
Kıyıya çıkarılan sığınmacılar, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.