Euro
8.79
Dolar
7.29
BIST 100
1,527.45
Altın
1,724.69
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Çanakkale'de 33 sığınmacı kurtarıldı

Çanakkale'de, Yunan Sahil Güvenlik unsurlarınca can salıyla denize bırakılan 33 sığınmacı kurtarıldı.

Mehmet Yavaş   | 01.03.2021
Çanakkale'de 33 sığınmacı kurtarıldı

Çanakkale

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvacık'ın Sivrice açıklarında 2 can salı bulunduğunu tespit etti.

Bölgeye operasyon düzenleyen ekipler, Yunan Sahil Güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına bırakıldığı öğrenilen 33 sığınmacıyı kurtardı.

Kıyıya çıkarılan sığınmacılar, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sağlık Bakanı Koca 100 bin nüfusa düşen Kovid-19 vaka sayısının güncel haritasını paylaştı
İçişleri Bakanlığı, valiliklere 'Risk Gruplarına Göre Alınacak Tedbirler' konulu genelge gönderdi
Sağlık Bakanı Koca illerin risk kategorilerini belirlemede dikkate alınan faktörleri açıkladı
İsrail'de Kovid-19'u atlatanlar da aşılanacak
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Benzer haberler

Çanakkale'de 33 sığınmacı kurtarıldı

Çanakkale'de 33 sığınmacı kurtarıldı

Gökçeada açıklarında batan teknede yaşamını yitiren İlçe Jandarma Komutanı son yolculuğa uğurlandı

Gökçeada açıklarında batan teknedeki İlçe Jandarma Komutanı Bulut'un cansız bedeni bulundu

Gökçeada açıklarında batan teknenin yeri sahilden yaklaşık 200 metre açıkta tespit edildi

Gökçeada açıklarında batan teknenin yeri sahilden yaklaşık 200 metre açıkta tespit edildi
Gökçeada açıklarında teknenin batması sonucu kaybolan 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor

Gökçeada açıklarında teknenin batması sonucu kaybolan 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor
Gökçeada açıklarında batan teknedeki kişilerin kimlikleri belirlendi

Gökçeada açıklarında batan teknedeki kişilerin kimlikleri belirlendi