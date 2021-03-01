Euro
8.79
Dolar
7.29
BIST 100
1,527.45
Altın
1,724.69
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye, Koronavirüs

Kamuda mesai saatlerine ilişkin genelge yayımlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan genelgeye göre, 2 Mart itibarıyla kamu kurum ve kuruluşları normal düzen ve mesai saatlerinde çalışmalarına başlayacak.

Yıldız Nevin Gündoğmuş   | 01.03.2021
Kamuda mesai saatlerine ilişkin genelge yayımlandı

Ankara

KORONAVİRÜS HABERLERİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla "Kovid-19 Kapsamında Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Normalleşme ve Alınacak Tedbirler" başlıklı genelge yayımlandı.

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı'nın Twitter hesabından paylaştığı genelgeye göre, yarından itibaren kamu kurum ve kuruluşları normal düzen ve mesai saatlerinde çalışmalarına başlayacak.

Gerektiğinde ise illerde valilerce farklı mesai saatleri belirlenebilecek.

İdari izinli sayılacaklar

Ancak çalıştırılma biçimlerine bakılmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarında (Sağlık Bakanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı hariç) çalışan, yönetici kadro ve pozisyonunda bulunanlar hariç, 60 yaş ve üzerinde olanlar ile Sağlık Bakanlığının belirlediği kronik hastalığı bulunanlar idari izinli sayılacak.

İdari izinli sayılanların bu sürede mali ve sosyal hak ve yardımları ile diğer özlük hakları saklı kalacak.

Bu personeller, amirinin izni dışında görev mahallinden ayrılmayacak ve hizmetine ihtiyaç duyulanlar çağırıldıkları anda görevlerine dönecek.


Kamu kurum ve kuruluşlarınca bu süreçte tüm personelin maske kullanması, çalışma mekanları, yemekhane, servisler ve sosyal alanlarda gerekli mesafenin ayarlanması, bu mahallerle kamuda kullanılan araçlarda dezenfekte işleminin yapılması için gerekli tedbirler alınacak.

Öte yandan 26 Ağustos 2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara esnek çalışma yöntemlerinin uygulanmasına ilişkin "Kovid-19 Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik Tedbirler" konulu genelge yarından itibaren yürürlükten kaldırılmış olacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sağlık Bakanı Koca 100 bin nüfusa düşen Kovid-19 vaka sayısının güncel haritasını paylaştı
İçişleri Bakanlığı, valiliklere 'Risk Gruplarına Göre Alınacak Tedbirler' konulu genelge gönderdi
Sağlık Bakanı Koca illerin risk kategorilerini belirlemede dikkate alınan faktörleri açıkladı
İsrail'de Kovid-19'u atlatanlar da aşılanacak
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Benzer haberler

BBP Genel Başkanı Destici, Kontrollü Normalleşme sürecinin hayırlı olmasını diledi

BBP Genel Başkanı Destici, Kontrollü Normalleşme sürecinin hayırlı olmasını diledi

Kamuda mesai saatlerine ilişkin genelge yayımlandı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afganistan'daki gelişmeler bölgenin güvenlik ve istikrarıyla da yakından ilişkilidir

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afganistan'daki gelişmeler bölgenin güvenlik ve istikrarıyla da yakından ilişkilidir
'Kızılcahamam-Çerkeş Tüneli' açıldı

'Kızılcahamam-Çerkeş Tüneli' açıldı
Dünya liderleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü kutladı

Dünya liderleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü kutladı