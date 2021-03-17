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Çanakkale Şehitler Abidesi'nde gece-gündüz aynı karede

Yaklaşık 42 metre yükseklikteki Çanakkale Şehitler Abidesi, gece ve gündüz aynı açılardan görüntülendi.

17.03.2021
Çanakkale Şehitler Abidesi'nde gece-gündüz aynı karede Fotoğraflar: Ali Atmaca/AA

Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla, Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda 18 Mart'ta tören düzenlenecek alan ve çevresinde son hazırlıklar yapılıyor. Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığınca, abide alanındaki rölyefte rötuş ve temizlik çalışması devam ederken, abidenin tavanında bulunan Türk bayrağı işlemesinin temizliği ve kontrolleri tamamlandı. Yaklaşık 42 metre yükseklikteki Çanakkale Şehitler Abidesi, gece ve gündüz aynı açılardan görüntülendi.

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