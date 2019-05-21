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Çamura saplanan karaca yavrusunu çiftçiler kurtardı

Sinop'un Boyabat ilçesinde çeltik tarlasında oluşan çamura saplanan karaca yavrusu, çiftçiler tarafından kurtarıldı.

Mahmut Coşkun   | 21.05.2019
Çamura saplanan karaca yavrusunu çiftçiler kurtardı

Sinop

Çatpınar köyünde çeltik ekimi yapan Mustafa Kökçü ve arkadaşları, tarlada yavru karacanın çamurun içinde hareketsiz yattığını gördü. Hayvanın saplandığı yerden kurtulamadığını gören Kökçü ve arkadaşları, karacayı çıkararak araçlarına koydu. 

Daha sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen karaca, sağlık kontrolünün ardından doğal yaşama bırakıldı.

Mustafa Kökçü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çeltik tarlalarının bataklık olduğunu belirterek "Bu yavru herhalde bir şeyden kaçmış ki buraya saplanmış. Arkadaşlarla çamurdan çıkardık ve yetkililere teslim ettik. Çok şükür durumu iyi. Tekrar doğal yaşama salındı." dedi.

Kökçü, insanlar kadar hayvanların da yaşama hakkı olduğunu, o nedenle bütün canlılara sahip çıkılması gerektiğini kaydetti.

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