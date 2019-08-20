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Türkiye

ByLock kullanıcısı 15 kişi hakkında gözaltı kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında ByLock kullanıcısı oldukları tespit edilen 15 şüpheliden 5'i yakalandı.

Başak Akbulut Yazar,Murat Kaya   | 20.08.2019
ByLock kullanıcısı 15 kişi hakkında gözaltı kararı

Istanbul

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) şifreli haberleşme programı "ByLock"un gerçek kullanıcısı oldukları belirlenen 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, İstanbul merkezli 7 ilde operasyon başlattı. Operasyonlar kapsamında 4'ü İstanbul'da, 1'i il dışında olmak üzere 5 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken diğer kişilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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