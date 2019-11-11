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Bursa'da uyuşturucu satıcılarına yönelik şafak operasyonu

Bursa merkezde uyuşturucu satıcılarına yönelik şafak vakti düzenlenen operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

İsmail Özdemir   | 11.11.2019
Bursa'da uyuşturucu satıcılarına yönelik şafak operasyonu Fotoğraf: İsmail Özdemir/AA

Bursa

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi ekipleri, şehir merkezinde eş zamanlı çok sayıda adrese operasyon düzenlendi.

Özel harekat, çevik kuvvet ve asayiş ekiplerinin de aralarında bulunduğu yaklaşık bin polis, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapıldığı tespit edilen adreslere şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenledi.

Çok sayıda şüpheli gözaltına alındı

Operasyonda, kapılar koçbaşıyla kırılarak evlere girildi ve arama yapıldı. Narkotik dedektör köpeklerinin de katıldığı operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda yüklü miktarda uyuşturucu maddeler bulunduğu öğrenildi.


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