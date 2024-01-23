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Ankara'da DEAŞ'a yönelik soruşturmada 4 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturmada 4 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Cemil Murat Budak  | 23.01.2024 - Güncelleme : 23.01.2024
Ankara'da DEAŞ'a yönelik soruşturmada 4 gözaltı kararı

Ankara

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen çalışmalarda, DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde yer alarak faaliyette bulundukları belirlenen 4 kişinin gözaltına alınmasına karar verildi.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyonların devam ettiği kaydedildi.

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