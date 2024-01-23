Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, "Güven Mektubu Takdim" törenlerinin ardından, Avusturya Büyükelçisi Gabriele Juen'i, Tunus Büyükelçisi Ahmed Ben Sghaier'i, Singapur Büyükelçisi Li Peng Kok'u ve Portekiz Büyükelçisi Maria Virginia Mendes Da Silva Pina'yı kabul edecek.
(Ankara/14.00/14.30/15.00/15.30/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Aşağı (Şadırvan) Camisi'nde Bartın Belediye Başkanı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu'nun eşi Hatice Fırıncıoğlu'nun cenaze törenine, Kültür Merkezi'nde düzenlenecek Ombudsman Bartınlılarla Buluşuyor etkinliğine katılacak.
(Bartın/13.00/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- TBMM'den
- CHP, MHP ve DEM Parti Grup toplantıları yapılacak.
- Genel Kurulda, en düşük emekli aylığının 10 bin liraya yükseltilmesine, SSK ve Bağkur emekli maaş artış oranına yüzde 5 ilave edilmesine yönelik düzenlemeleri de içeren çalışma hayatıyla ilgili kanun teklifi görüşülecek.
(TBMM/13.30/10.45/12.45/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ FİNANS
1- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Türk Devletleri Rekabet Konseyi 1. Toplantısı ve Seremonisi"ne, "İstanbul Mobilya Fuarı Açılış Töreni"ne ve "Yeni Şafak-Türkiye'nin Birikimi 30 Yaşında" etkinliğine katılacak.
(İstanbul/09.00/11.00/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Doğu Akdeniz Gemi Trafik Hizmetleri Sistemi Kurulumu Projesi İmza Töreni'ne iştirak edecek.
(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Türkiye İstatistik Kurumu, ocak ayı tüketici güven endeksi göstergelerini, geçen yılın üçüncü çeyreğine ilişkin hane halkı yurt içi turizm verilerini ve Aralık 2023 dönemi motorlu kara taşıtları istatistiklerini yayımlayacak.
(Ankara/10.00)
4- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 4 yıl vadeli devlet tahvilinin ilk ihracı ile 6 yıl vadeli devlet tahvilinin yeniden ihracını yapacak, 5 yıl vadeli kira sertifikasının doğrudan satışını gerçekleştirecek.
(Ankara)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin yapacağı Filistin konulu toplantıya katılacak.
(New York) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor
(Kudüs/Gazze/Kahire) (Fotoğraflı-Görüntülü)
GÜNCEL
1- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Yeni Şafak gazetesi tarafından Rami Kütüphanesi'nde düzenlenecek "Türkiye'nin Birikimi 30 Yaşında" programına katılacak.
(İstanbul/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- Trendyol Süper Lig'in 22. haftası; Atakaş Hatayspor-Corendon Alanyaspor, Siltaş Yapı Pendikspor-Kasımpaşa ve Beşiktaş-Yukatel Adana Demirspor müsabakalarıyla başlayacak.
(Mersin/17.00/İstanbul/20.00/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu grup maçları başlayacak. K Grubu'nda Pınar Karşıyaka, İspanya'nın Lenovo Tenerife ekibini ağırlayacak, J Grubu'nda Galatasaray Ekmas, Almanya'nın Telekom Baskets Bonn takımına konuk olacak.
(İzmir/20.30/Bonn/22.00) (Fotoğraflı)
3- 2024 CEV Kadınlar 20 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası 1. Raunt Elemesi, Ankara'da başlayacak. Türkiye, A Grubu'ndaki ilk maçında Romanya ile karşılaşacak.
(Ankara/19.00) (Fotoğraflı)
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