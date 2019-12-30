Bursa'da teleferik seferlerine şiddetli rüzgar engeli
Bursa kent merkezi ile Uludağ arasında alternatif ulaşım sağlayan teleferik seferleri yapılamıyor.
Bursa
Bursa kent merkezi ile Uludağ arasında alternatif ulaşım sağlayan teleferik seferleri yapılamıyor.
Bursa Teleferik AŞ'den yapılan açıklamada, bölgede şiddetli rüzgarın etkili olduğu, bu nedenle teleferiğin gün boyu hizmet veremeyeceği duyuruldu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.