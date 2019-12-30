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Bursa'da teleferik seferlerine şiddetli rüzgar engeli

Bursa kent merkezi ile Uludağ arasında alternatif ulaşım sağlayan teleferik seferleri yapılamıyor.

Cem Şan   | 30.12.2019
Bursa'da teleferik seferlerine şiddetli rüzgar engeli

Bursa

Bursa kent merkezi ile Uludağ arasında alternatif ulaşım sağlayan teleferik seferleri yapılamıyor.

Bursa Teleferik AŞ'den yapılan açıklamada, bölgede şiddetli rüzgarın etkili olduğu, bu nedenle teleferiğin gün boyu hizmet veremeyeceği duyuruldu.

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