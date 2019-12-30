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Denizli'de bir apartmanda henüz belirlenemeyen nedenle meydana gelen patlamada 3 kişi yaralandı
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Türk diplomat Köse'nin Erbil'de şehit edilmesi soruşturmasında 2 tutuklama

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından, Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğu görevlisi Osman Köse'nin şehit edilmesiyle ilgili 2 kişinin tutuklandığını bildirildi.

Cemil Murat Budak,Serdar Açıl   | 30.12.2019
Türk diplomat Köse'nin Erbil'de şehit edilmesi soruşturmasında 2 tutuklama Fotoğraf: Yunus Keleş/AA

Ankara

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından, Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğu görevlisi Osman Köse'nin şehit edilmesiyle ilgili 2 kişinin tutuklandığını bildirildi.

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