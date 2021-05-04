Euro
9.98
Dolar
8.31
BIST 100
1,421.28
Altın
1,785.33
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Bursa'da işçileri taşıyan servis aracı devrildi: 1 kişi öldü, 20 kişi yaralandı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde işçileri taşıyan servis aracı devrildi, 1 kişi öldü 20 kişi yaralandı.

Kazım Bulut   | 04.05.2021
Bursa'da işçileri taşıyan servis aracı devrildi: 1 kişi öldü, 20 kişi yaralandı

Bursa

Alınan bilgilere göre, Serbest Bölge girişinde İbrahim Saflar yönetimindeki 16 S 2837 plakalı servis aracı devrildi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, AFAD ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

İlk belirlemelere göre, servis aracındakilerden İlknur Tepeç Kaya'nın hayatını kaybettiği, 20 kişinin de yaralandığı tespit edildi.

Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.





Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hindistan'da Kovid-19 vaka sayısı 20 milyonu geçti
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
İsrail'de ilk kez Kovid-19'un Brezilya ve Şili varyantları tespit edildi
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Danimarka Johnshon and Johnson'ın Kovid-19 aşısını programından çıkardı

Benzer haberler

Bursa'da işçileri taşıyan servis aracı devrildi: 1 kişi öldü, 20 kişi yaralandı

Bursa'da işçileri taşıyan servis aracı devrildi: 1 kişi öldü, 20 kişi yaralandı

Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı: (AB'deki aşı belgesi tartışmaları) TC vatandaşlarının seyahatlerinde sorun olmamalı

Otomotiv ihracatında Bursa nisan ayının lideri oldu

Klasik otomobilleri 3 kuşaktır hurdadan sanat eserine dönüştürüyorlar

Klasik otomobilleri 3 kuşaktır hurdadan sanat eserine dönüştürüyorlar
Asırlık geleneği kılıç, çanta, ibrik, kuş, ok ve yay şeklindeki 'iftariyelik' poğaça ile bugüne taşıyorlar

Asırlık geleneği kılıç, çanta, ibrik, kuş, ok ve yay şeklindeki 'iftariyelik' poğaça ile bugüne taşıyorlar
Fatih Karagümrük-Antalyaspor maçında beraberlik

Fatih Karagümrük-Antalyaspor maçında beraberlik