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Bursa'da denizden toplanan müsilaj bertaraf ediliyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Marmara Denizi'nde, su yüzeyinde müsilaj (deniz salyası) toplama çalışmasını sürdürüyor.

Cem Şan   | 07.06.2021
Bursa'da denizden toplanan müsilaj bertaraf ediliyor

Bursa

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının "Marmara Denizi Eylem Planı" kapsamında alınan kararların hayata geçirilmesi için kamu kurumları, belediyeler, akademik çevreler ile sivil toplum kuruluşlarınca çalışma başlatıldı.

Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ve Sahil Planlama ve Yapım Şube Müdürlüğünce yaklaşık bir ay önce başlatılan deniz yüzeyinden müsilaj temizleme faaliyetleri de devam ediyor.

Gemlik ve Mudanya ilçeleri açıklarında yer yer görülen müsilaj kütleleri, deniz temizleme araçlarıyla toplanıyor.

Büyükşehir Belediyesine bağlı Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) vidanjörleriyle temizleme araçlarından çekilen müsilaj, Hamitler Katı Atık Depolama Tesisleri'nde bertaraf ediliyor.

Ekiplerin şu ana kadar yaklaşık 200 metreküp deniz salyası topladığı öğrenildi.

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