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Kızılırmak'ta balık ölümleri görülmesi üzerine inceleme başlatıldı

Sivas'ta, Kızılırmak'ta balık ölümleri yaşanması üzerine inceleme başlatıldı.

Serhat Zafer,Göksel Cüneyt İğde   | 07.06.2021
Kızılırmak'ta balık ölümleri görülmesi üzerine inceleme başlatıldı Fotoğraf: Göksel Cüneyt İğde/AA

Sivas

Kızılırmak'ın geçtiği İncesu mevkisinde ölü balık gören vatandaşlar, yetkililere haber verdi.

Sivas Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Şubesi ekipleri, bölgeye gelerek numune aldı, su sıcaklığını ölçtü.

Numunelerin, ilgili laboratuvarlara gönderildiği öğrenildi.

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