Bursa'da Cumalıkızık Ahududu Festivali devam ediyor

BURSA

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan ve 700 yıllık geçmişiyle erken Osmanlı döneminin kırsal sivil mimari örneklerini taşıyan Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesine bağlı Cumalıkızık Mahallesi'nde, bu yıl 4'üncüsü düzenlenen "Uluslararası Cumalıkızık Ahududu Festivali", çeşitli etkinliklerle devam etti.

Yıldırım Belediyesi tarafından organize edilen festivalin 3. gününde, kırsal mahallenin meydanında mehter takımı konser verdi.

Türkiye'nin yanı sıra Meksika, Bulgaristan, KKTC, Litvanya ve Slovakya'dan gelen halk dansları ekipleri gösterilerini sundu.

Yıldırım Kaymakamı Mehmet Aydın, burada yaptığı konuşmada, önemli ve güzel bir gün yaşadıklarını söyledi.

Cumalıkızık'ın UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer aldığını anımsatan Aydın, "Cumalıkızık bir değerler köyüdür. Bizim geçmiş medeniyetimizin yaşam tarzını gösteren ve bunu somut olarak bugünlere getiren nadide yerlerimizden birisidir. Cumalıkızık'a, 4 yıldır yapılan bu festivalle soyut bir değer de katılmıştır. Bu yıl uluslararası birçok katılımcı ülke de aramızda bulunuyor." diye konuştu.

Yıldırım Belediye Başkan Vekili Ali Rıza Özmen de etkinlikte emeği geçenlere teşekkür etti.

Festival kapsamında gerçekleştirilen "En Güzel Ahududu Yarışması"nda birinci seçilen Sıdıka Hazar adlı yetiştirici, cumhuriyet altınıyla ödüllendirildi. Yarışmada, ikinciye yarım, üçüncüye de çeyrek altın hediye edildi.

27 Haziran'da başlayan festival, Yıldırım ilçesinde yarın düzenlenecek bir konserle sona erecek.

Muhabir: Mustafa Bikeç