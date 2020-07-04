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Bursa'da anne ve 2 çocuğu evlerinde ölü bulundu

Bursa'da, Adnan Menderes Mahallesi Yücel Sokak'ta yaşayan anne ve 2 çocuğu evde silahla vurulmuş olarak bulundu.

Sinan Balcıkoca,Sergen Sezgin   | 04.07.2020
Bursa'da anne ve 2 çocuğu evlerinde ölü bulundu Fotoğraf: Sinan Balcıkoca/AA

Bursa

Bursa'da, Adnan Menderes Mahallesi Yücel Sokak'ta yaşayan Elif P. (33), çocukları Melinay (10) ve Murat P. (5) ile evde bulundukları sırada silah seslerini duyan komşuları durumu yetkililere ve baba Durmuş P'ye bildirdi.

Bunun üzerine eve gelen baba Durmuş P, eşi ve 2 çocuğunu hareketsiz yatarken buldu.

Daha sonra 112 Acil Servis ekipleri, tabancayla vurulan anne ve çocuklarının hayatını kaybettiğini belirledi.

Sinir krizi geçiren ve "Elif bunu neden yaptın?" diyerek cama yumruk atıp elinden yaralandığı öğrenilen baba Durmuş P, tedavisinin ardından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Elif P'nin, çocuklarını tabancayla öldürdükten sonra intihar ettiği ihtimali üzerinde durulurken, anne ve 2 çocuğunun cesedi, olay yerindeki kapsamlı incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

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