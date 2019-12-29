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BUDO'nun bugün tüm seferleri iptal edildi

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) bugünkü tüm seferlerinin, elverişsiz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği bildirildi.

Sinan Balcıkoca   | 29.12.2019
BUDO'nun bugün tüm seferleri iptal edildi

Bursa

BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamada, bugün 07.00-20.30 saatlerinde gerçekleştirilmesi planlanan tüm seferlerin olumsuz hava şartları nedeniyle karşılıklı iptal edildiği belirtildi.


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