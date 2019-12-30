BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi
BUDO yarınki bazı seferlerinin, elverişsiz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği bildirildi.
Bursa
Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sitesinden yapılan açıklamada, 31 Aralık Salı günü saat 07.00 ile 09.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve saat 10.00 ile 13.00'teki (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
Aynı gerekçeyle saat 09.30 Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), saat 10.00 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), saat 13.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) ve saat 14.25 Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferileri de programdan kaldırıldı.
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