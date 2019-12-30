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BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi

BUDO yarınki bazı seferlerinin, elverişsiz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği bildirildi.

Cem Şan   | 30.12.2019
BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi

Bursa

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sitesinden yapılan açıklamada, 31 Aralık Salı günü saat 07.00 ile 09.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve saat 10.00 ile 13.00'teki (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Aynı gerekçeyle saat 09.30 Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), saat 10.00 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), saat 13.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) ve saat 14.25 Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferileri de programdan kaldırıldı.


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