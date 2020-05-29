Bozcaada feribot seferleri haftada üç güne çıkarıldı
Haftada bir güne düşürülen Bozcaada-Geyikli feribot seferlerinde yeni düzenlemeye gidildi.
Çanakkale
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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında haftada bir güne düşürülen Bozcaada-Geyikli feribot seferlerinde yeni düzenlemeye gidildi.
Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ A.Ş'den yapılan açıklamaya göre, Bozcaada-Geyikli arasındaki feribot seferlerinin, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla haftada 3 gün yapılmasına karar verildi.
Seferler 1 Haziran'dan itibaren pazartesi, çarşamba ve cuma günleri, Bozcaada'dan Geyikli'ye saat 07.15 ve 18.00'de, Geyikli'den Bozcaada'ya saat 08.00 ve 19.00'da yapılacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.