Euro
7.57
Dolar
6.83
BIST 100
105,138.40
Altın
1,734.90
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanlığı ve İletişim Başkanlığı İstanbul’un Fethi Özel Konser Programı düzenliyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Atlantik Konseyi’nin düzenlediği “Kovid-19 sonrası dönemde yeni dünya düzeni ve Türkiye” konulu programa katılıyor.
logo
Türkiye

Bozcaada feribot seferleri haftada üç güne çıkarıldı

Haftada bir güne düşürülen Bozcaada-Geyikli feribot seferlerinde yeni düzenlemeye gidildi.

Burak Akay   | 29.05.2020
Bozcaada feribot seferleri haftada üç güne çıkarıldı

Çanakkale


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında haftada bir güne düşürülen Bozcaada-Geyikli feribot seferlerinde yeni düzenlemeye gidildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ A.Ş'den yapılan açıklamaya göre, Bozcaada-Geyikli arasındaki feribot seferlerinin, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla haftada 3 gün yapılmasına karar verildi.

Seferler 1 Haziran'dan itibaren pazartesi, çarşamba ve cuma günleri, Bozcaada'dan Geyikli'ye saat 07.15 ve 18.00'de, Geyikli'den Bozcaada'ya saat 08.00 ve 19.00'da yapılacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de son 24 saatte 1141 kişiye Kovid-19 tanısı kondu
İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 33 bin 229'a yükseldi
İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 38 bin 161 oldu
Kovid-19, hastalığı hafif atlatanlarda bile antikor üretimi sağlıyor
Güney Kore'de okullar yeniden kapatıldı

Benzer haberler

Bozcaada feribot seferleri haftada üç güne çıkarıldı

Bozcaada feribot seferleri haftada üç güne çıkarıldı

Gökçeada-Kabatepe feribot seferleri haftada yedi güne çıkarıldı

Eskişehir'de Kovid-19 nedeniyle ara verilen YHT seferleri yeniden başladı

Kovid-19 etkisi, İstanbul havalimanlarının ocak-nisan dönemindeki yolcu ve sefer sayılarına yansıdı

Kovid-19 etkisi, İstanbul havalimanlarının ocak-nisan dönemindeki yolcu ve sefer sayılarına yansıdı