Euro
6.43
Dolar
5.71
BIST 100
98,256.06
Altın
1,413.80
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
TBMM Başkanı Şentop konuşuyor Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Yalova'da konuşuyor
logo
Türkiye

BOTAŞ 1 milyon 200 bin metrekarelik alanı ağaçlandıracak

BOTAŞ, TürkAkım Doğal Gaz Boru Hattı Projesi kapsamında toplam 1 milyon 200 bin metrekarelik alanda ağaçlandırma çalışması yapacak.

Murat Temizer   | 16.07.2019
BOTAŞ 1 milyon 200 bin metrekarelik alanı ağaçlandıracak

Ankara

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), TürkAkım Doğal Gaz Boru Hattı Projesi kapsamında toplam 1 milyon 200 bin metrekarelik alanda ağaçlandırma çalışması yapacak.

BOTAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, şirket, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının "Milli Enerji ve Maden Politikası" doğrultusunda atılan adımların yanı sıra sosyal sorumluluk projeleriyle de farkındalık oluşturmaya devam ediyor.

TürkAkım projesi kapsamında, BOTAŞ, Orman Genel Müdürlüğü ve South Stream şirketi arasında imzalanan protokol çerçevesinde toplam 1 milyon 200 bin metrekarelik alan ağaçlandırılacak.

BOTAŞ Silivri İşletme Müdürlüğünde 200 bin metrekare, Tuz Gölü İşletme Genel Müdürlüğünde 100 bin metrekare ve Tekirdağ'daki ağaçlandırma sahalarında 900 bin metrekarelik alanda ağaç dikimine başlandı.

Proje kapsamında Tuz Gölü İşletme Genel Müdürlüğündeki sahaya 10 bin, BOTAŞ Silivri İşletme Müdürlüğündeki sahaya 20 bin ve Tekirdağ'daki ağaçlandırma sahasına 85 bin olmak üzere toplam 115 bin ağaç dikilecek. Orman Genel Müdürlüğü, ağaçların bakımını 5 yıl boyunca yapacak.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Falaşaların entegrasyon sorunları ve siyasetten beklentileri
Srebrenitsa soykırımının sekiz aşaması
Borsalar ilk yarıda küresel risklere aldırmadı
Trump ve diğerleri: 2020 ABD başkanlık seçimleri
AB'de koltuk siyaseti: Dağılma mı, yeni başlangıç mı?

Benzer haberler

BOTAŞ 1 milyon 200 bin metrekarelik alanı ağaçlandıracak

BOTAŞ 1 milyon 200 bin metrekarelik alanı ağaçlandıracak

Elektrikte yılın ilk yarısına 'yerli ve yenilenebilir' damgası

On Birinci Kalkınma Planı'nda enerji

Motorinde 15 kuruş indirim

Motorinde 15 kuruş indirim
Suni yollarla üretilen 25 milyon ardıç fidanı toprakla buluştu

Suni yollarla üretilen 25 milyon ardıç fidanı toprakla buluştu
Benzinde 11 kuruş indirim

Benzinde 11 kuruş indirim