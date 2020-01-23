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Bolu'da yoğun kar etkili oluyor

Bolu'da etkili olan kar, ulaşımı ve günlük yaşamı olumsuz etkiliyor.

Mehmet Emin Gürbüz   | 23.01.2020
Bolu'da yoğun kar etkili oluyor Fotoğraf: Mehmet Emin Gürbüz / AA

Bolu

Bolu'da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini arttırdı. Kar nedeniyle kent merkezi beyaz örtüyle kaplandı. 

Yoğun kar nedeniyle kentte ulaşımda zaman zaman aksamalar da yaşanıyor.

Bolu Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, karın bugün ve yarın etkili olmasını beklediklerini bildirdi.

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