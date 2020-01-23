Bolu'da yoğun kar etkili oluyor
Bolu'da etkili olan kar, ulaşımı ve günlük yaşamı olumsuz etkiliyor.
Bolu
Bolu'da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini arttırdı. Kar nedeniyle kent merkezi beyaz örtüyle kaplandı.
Yoğun kar nedeniyle kentte ulaşımda zaman zaman aksamalar da yaşanıyor.
Bolu Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, karın bugün ve yarın etkili olmasını beklediklerini bildirdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.