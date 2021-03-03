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Bolu'da fırtına nedeniyle onlarca çam ağacı devrildi

Bolu'nun Aladağ Yaylası, Dörtdivan ve Kıbrıscık ilçelerindeki ormanlık alanlarda, fırtına nedeniyle onlarca çam ağacı devrildi.

Mehmet Emin Gürbüz   | 03.03.2021
Bolu'da fırtına nedeniyle onlarca çam ağacı devrildi Fotoğraf: Mehmet Emin Gürbüz/AA

Bolu

Bolu'da fırtına nedeniyle çok sayıda çam ağacı devrildi

Bolu'nun Aladağ Yaylası, Dörtdivan ve Kıbrıscık ilçesi bölgesinde fırtına nedeniyle çok sayıda çam ağacı devrildi. ( Mehmet Emin Gürbüz - Anadolu Ajansı )

Havanın ısınmaya başlaması nedeniyle ormanlık alanlardaki karlar eridi ve toprak yumuşamaya başladı.

Son bir hafta içerisinde fırtınanın da etkili olmasıyla Aladağ Yaylası, Dörtdivan ve Kıbrıscık ilçelerindeki ormanlık alanlarda onlarca çam ağacı devrildi.

Bolu Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler bölgede hasar tespit çalışması başlattı.

Devrilen ağaçlar çalışmaların tamamlanmasının ardından kaldırılacak.

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