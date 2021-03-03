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Avcılar'da uyuşturucu operasyonunda seraya çevrilen evde 88 kök marihuana ele geçirildi

Avcılar'da, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda 88 kök marihuana ile uyuşturucu yetiştirmek üzere hazırlanan güneş ve ısı panelleri, hava ve koku filtresi ele geçirildi.

Fatih Çağlar Demirbaş   | 03.03.2021
Avcılar'da uyuşturucu operasyonunda seraya çevrilen evde 88 kök marihuana ele geçirildi Fotoğraf: Ahmet Bolat/AA

İstanbul

Avcılar'da uyuşturucu operasyonunda seraya çevrilen evde 88 kök marihuana ele geçirildi

Avcılar'da, düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı. Yapılan operasyonda 88 kök marihuana ile uyuşturucu yetiştirmek üzere hazırlanan güneş ve ısı panelleri, hava ve koku filtresi ele geçirildi. ( Ahmet Bolat - Anadolu Ajansı )

Alınan bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmaların ardından Avcılar'daki Gümüşpala Mahallesi'nde bulunan 5 katlı bir binanın en üst katındaki daireye baskın düzenledi.

Yapılan operasyonda 88 kök marihuana ile uyuşturucu yetiştirmek üzere hazırlanan güneş ve ısı panelleri, hava ve koku filtresi ele geçirildi.

Seraya çevirdiği dairede yakalanarak gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Polis ekiplerinin Avcılar'da eşzamanlı olarak baskın yaptığı başka bir dairede ise iki adet tabanca ele geçirdi.

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