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Bolu Dağı'nda kar yağışı etkili oluyor

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli ile D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Ömer Ürer,Mehmet Emin Gürbüz,Zafer Göder   | 13.02.2021
Bolu Dağı'nda kar yağışı etkili oluyor Fotoğraf: Mehmet Emin Gürbüz/AA

Bolu

Bölgede iki gündür aralıklarla yağan kar nedeniyle Bolu Dağı'nın Yeşilköy, Elmalık, Bolu Dağı Polisevi, Taşaltı, Bakacak ve Karanlıkdere mevkilerinde kar kalınlığı yer yer 15 santimetreye ulaştı.

Bolu Dağı'nda kar yağışı

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde kar yağışı etkili oldu. ( Mehmet Emin Gürbüz - Anadolu Ajansı )

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli ile D-100 kara yolunu kullanan sürücüler, yağış nedeniyle dikkatli ilerliyor.

Bölgede kar küreme ve tuzlama çalışması yürüten Karayolları ekipleri, yolun sürekli açık kalmasını sağlıyor.

Sürücüleri kar yağışı ve buzlanmaya karşı uyaran trafik polisleri, araçlarında kış lastiği olmayanların Bolu Dağı güzergahını kullanmamasını istedi.

D-655 Düzce-Zonguldak Batı Karadeniz bağlantı yolunun Kabalak, Hiciz rampaları, Şifalısu ve Tepe köyü mevkilerinde de kar yağışı aralıklarla sürerken Bolu ve Düzce kent merkezlerinde karla karışık yağmur etkili oluyor.

Meteoroloji yetkilileri, özellikle gece saatlerinde bölgede yoğun kar yağışı beklendiğini bildirdi.

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