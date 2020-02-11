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Türkiye

Bolu Dağı'nda kar yağışı etkili oluyor

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı başladı.

Mehmet Emin Gürbüz   | 11.02.2020
Bolu Dağı'nda kar yağışı etkili oluyor Fotoğraf: Mehmet Emin Gürbüz/AA

Bolu

Kar yağışı, Yumrukaya, Abant Kavşağı, Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkisinde etkili oluyor. 

Karayolları ekipleri güzergahta kar küreme ve tuzlama çalışması sürdürüyor.

Bölgede görev yapan Bolu Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri ise sürücüleri kış lastiği kullanmaları, kar yağışı ve buzlanmaya karşı dikkatli olmaları, yakın takip, hatalı sollama ve hız yapmamaları konusunda uyardı.

Öte yandan Bolu kent merkezinde de kar yağışı etkili oluyor.

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