Bolu Dağı'nda kar yağışı başladı
Gün boyunca aralıklarla devam eden sağanak, D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde yerini akşam saatleri itibarıyla kar yağışına bıraktı.
Bolu
D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde yoğun kar yağışı etkili oluyor.
Gün boyunca aralıklarla devam eden sağanak, D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde yerini akşam saatleri itibarıyla kar yağışına bıraktı.
Kar yağışı özellikle Yumrukaya, Abant Kavşağı, Bakacak, Seymenler ve Karanlıkdere mevkisinde etkili oluyor.
Karayolları ekipleri güzergahta kar küreme ve tuzlama çalışmasını sürdürüyor.
Trafik ekipleri de sürücülerden dikkatli seyretmelerini, trafik işaret ve işaretçilerine uymalarını istedi.
Bolu kent merkezinde ise karla karışık sağanak etkili oluyor.