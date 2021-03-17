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Türkiye

Bakan Çavuşoğlu: Türkiye’nin stratejik dış politika öncelikleri ile reform gündemimizi ele aldık

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dünya Ekonomik Forumu (WEF) kapsamında video konferans yöntemiyle düzenlenen "Türkiye Strateji Diyaloğu Toplantısı'na" katıldı.

Muhammet Tarhan   | 17.03.2021
Bakan Çavuşoğlu: Türkiye’nin stratejik dış politika öncelikleri ile reform gündemimizi ele aldık Fotoğraf: Fatih Aktaş / AA

Ankara

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye, burada bir konuşma yapan Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'nin dış politika önceliklerini ele aldı ve bu kapsamda gelen soruları yanıtladı.

Çavuşoğlu, Twitter hesabından toplantıya ilişkin yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ile toplantıya katıldıklarını belirterek, "Türkiye’nin stratejik dış politika öncelikleri ile reform gündemimizi ele aldık." ifadesini kullandı.

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