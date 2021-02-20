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Boğaziçi Üniversitesi Hisar Kampüsündeki kafeteryada yangın

Boğaziçi Üniversitesi Hisar Kampüsünde bulunan kafeteryada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Gökhan Yılmaz   | 20.02.2021
Boğaziçi Üniversitesi Hisar Kampüsündeki kafeteryada yangın Fotoğraf: İslam Yakut/AA

İstanbul

Boğaziçi Üniversitesi Hisar Kampüsünde bulunan kafeteryada çıkan yangın söndürüldü

Boğaziçi Üniversitesi Hisar Kampüsünde bulunan kafeteryada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. ( İslam Yakut - Anadolu Ajansı )

Yaklaşık 500 metrekare büyüklüğündeki kafeteryada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kafeteryanın çatısının ahşap olması nedeniyle yangın hızla büyüdü.

Haber verilmesi üzerine üniversiteye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Kafeterya olarak kullanılan yapıda maddi hasar meydana gelirken, yangının çıkış nedeninin bulunmasına yönelik çalışma sürüyor.

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