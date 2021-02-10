Euro
8.56
Dolar
7.06
BIST 100
1,547.11
Altın
1,842.63
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Bitlis'te teröristlere yönelik operasyonda belirlenen 6 mağara imha edildi

Kentteki 2 köyde düzenlenen operasyonlarda 2 el bombası, 2 tabanca ve havan mühimmatı ile çeşitli malzemeler ele geçirildi.

Şener Toktaş   | 10.02.2021
Bitlis'te teröristlere yönelik operasyonda belirlenen 6 mağara imha edildi

Bitlis

Bitlis kırsalında terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen 2 operasyonda belirlenen 6 mağara imha edildi, 2 el bombası ile çeşitli mühimmat ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı timleri, il merkezine bağlı Kayalıbağ köyü kırsalında terör örgütü PKK mensuplarınca araziye gizlenmiş yaşam malzemesi ve patlayıcı olduğu bilgisini alındı.

Bunun üzerine harekete geçen timlerce, örgüt mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullanmış oldukları sığınak, barınak ve depoları imha etmek maksadıyla dün başlatılan "Şehit Uzman Jandarma Çavuş Eyup Fidan 2021-09 Operasyonu"nda Kayalıbağ köyü kırsalında 6 mağara ve havan mühimmatı bulundu.

Ayrıca güvenlik güçlerince Tatvan ilçesine bağlı Kısıklı köyü kırsalında bugün başlatılan "Şehit Jandarma Er Hüseyin Uslu 2021-10 Operasyonu"nda ise ağacın kovuğuna gizlenmiş 2 el bombası, 2 tabanca, 2 tabanca şarjörü, 20 fişek ve 2 tabanca kılıfı ele geçirildi.

Her iki operasyonda delil niteliği taşıyan malzemeler, Bitlis ve Tatvan Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatıyla muhafaza altına alındı, diğer malzemeler ve mağaralar imha edildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ukrayna Rus aşısının tescilini yasakladı
Koronavirüs salgınında son 24 saat
DSÖ, Oxford-AstraZeneca'nın Kovid-19 aşısının yetişkinlerde kullanılmasını tavsiye etti
ERÜ'de Kovid-19 aşı adayının faz-2 çalışmalarında ilk doz gönüllülere uygulanmaya başlandı
Araştırma: Çift maske Kovid-19'a karşı daha fazla koruma sağlıyor

Benzer haberler

Bitlis'te teröristlere yönelik operasyonda belirlenen 6 mağara imha edildi

Bitlis'te teröristlere yönelik operasyonda belirlenen 6 mağara imha edildi

PKK'nın sözde lojistik sorumlusu MİT'in operasyonuyla Türkiye'ye getirildi

Dağa götürülecek çocuk ve gençleri evinde gizleyen aile üyelerine 15 yıla kadar hapis istemi

Bitlis ve İstanbul'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 11 kişi yakalandı

Bitlis ve İstanbul'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 11 kişi yakalandı
Hakkari'de terör mağduru aileler, HDP İl Başkanlığı önünde eylem yaptı

Hakkari'de terör mağduru aileler, HDP İl Başkanlığı önünde eylem yaptı
Van'da 4 kişinin şehit olduğu saldırıya katılan teröriste 5 kez müebbet hapis cezası

Van'da 4 kişinin şehit olduğu saldırıya katılan teröriste 5 kez müebbet hapis cezası