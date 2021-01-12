Bitlis'te 3 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı, Yıldırım operasyonları kapsamında Bitlis kırsalında 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Ankara
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Çelik operasyonunda, son vuruşun dün gece Bitlis Sehi'de gerçekleştirildiği belirtildi.
Sehi Ormanlarında İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH) Birlikleri ve Güvenlik Korucularınca düzenlenen Hava Kuvvetleri destekli operasyonda, 3 terörist silahlarıyla etkisiz hale getirildiği kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.