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Bitlis'in zorlu coğrafyasında karla mücadele ediyorlar

Kış şartlarının çetin geçtiği Bitlis'te, karla mücadele ekipleri, yüksek rakımlı, dik yamaçlı bölgelerde yoğun kar ve tipi nedeniyle kapanan yolları, çığ düşme tehlikesine rağmen açmak için çaba gösteriyor.

Ahmet Okur   | 23.02.2020
Bitlis'in zorlu coğrafyasında karla mücadele ediyorlar Fotoğraf: İlhan Eren İnan / AA

Bitlis

Bitlis'te kardan dolayı ulaşıma kapanan köy yolları açılıyor

Bitlis merkez ve ilçelerinde kardan dolayı ulaşıma kapanan 4 köy yolu, İl Özel İdaresi ekiplerince açılmaya çalışıldı. ( İlhan Eren İnan - Anadolu Ajansı )

Kış aylarında beyaz örtüyle kaplanan Bitlis'in dağlık ve engebeli coğrafyasında karla mücadele eden ekipler, vatandaşların sıkıntı yaşamaması için kesintisiz ulaşımı sağlamaya çalışıyor.

Bitlis İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, etkili kar ve tipi nedeniyle sık sık kapanan köy yollarını açmak için gece gündüz çaba gösteriyor.

Günün ilk ışıklarıyla yakıt ikmali yaptıktan sonra belirlenen güzergahlarda çalışmaya başlayan ekipler, yüksek rakımlı, dik yamaçlı bölgelerde kar kalınlığının yer yer 2 metreyi aştığı bölgelerde çığ tehlikesine rağmen karla mücadele ediyor.

Gece saatlerine kadar engebeli arazilerden geçen yolları açmak için ter döken ekipler, yoğun geçen kış nedeniyle bazen günlerce ailelerini göremiyor.

Yoğun kar yağışı nedeniyle şehirle bağlantıları kesilen köylerin yolunu açan ekipler, çoğu zaman yolda kalan vatandaşların ya da hastaneye ulaştırılması gereken hastaların yardımına yetişiyor.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Adem Aydoğdu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 8 şantiyede görevli 60 personel ve 40 iş makinesiyle karla mücadele çalışması yürüttüklerini söyledi.

Yolu kardan kapanan köylerde rahatsızlanan vatandaşların hastaneye ulaştırılması için seferber olduklarını anlatan Aydoğdu, şunları kaydetti:

"İlimizde 350 köy ve 292 mezranın yollarını açıyoruz. Bu yıl asılsız çağrılar azaldı. Çığ bölgelerinde AFAD'ın desteği ve personelimizle kontrollü olarak çığ tehlikesini bertaraf ediyoruz. Karla mücadele çalışmalarını 8 milyon bütçe ile yapıyoruz. Personellerimiz kışın aileleriyle, hastalarıyla ilgilenmek yerine gece gündüz dağlarda yol açıyor."

"Bizi sevinçle karşılıyorlar"

Soğuksu Şantiye Şefi Osman Gönder ise dağların arasından geçen yolları açmanın zahmetli olduğunu vurguladı.

Hasta kurtarma operasyonlarına da katıldıklarını belirten Gönder, "Bazı yollarımızda çığ tehlikesi var. Çığ yerlerinin çoğunu biliyoruz. Bilmediğimiz yerlerde köylülerden yardım istiyoruz. Onların yardımıyla o yolları açıyoruz. Yolunu açtığımız köylerde vatandaşlar bizi sevinçle karşılıyor. Yemek ve çay ikram ediyorlar. Onların bu sıcaklığı yorgunluğumuzu unutturuyor." şeklinde konuştu.

Elmacık Köyü Muhtarı Mehmet Şirin Olgun da ekiplerin sayesinde yollarının sürekli açıldığını dile getirerek, "İki metre kar var. Sabahtan beri çalışıyorlar ancak köye ulaşabildiler. Köy yollarında kayalık ve çığ tehlikesi var ama yine de yolları en iyi şekilde açtılar. Allah onlardan ve devletimizden razı olsun." ifadelerini kullandı.

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