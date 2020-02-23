Akhisar'da 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Manisa'nın Akhisar ilçesinde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Ankara
Manisa'nın Akhisar ilçesinde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamaya göre, saat 15.40'taki deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.