Birleşmiş Milletler, İdlib'e 83 tır gıda ve çadır yardımı gönderdi
Birleşmiş Milletler (BM) tarafından Suriye'nin İdlib kentine 83 tırlık gıda ve çadır yardımı gönderildi.
Hatay
Yardımları taşıyan tırlar, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçiş yaptı.
Tırlardaki insani yardım malzemelerinin, İdlib ve kırsalındaki ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağı öğrenildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.