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Birleşmiş Milletler, İdlib'e 83 tır gıda ve çadır yardımı gönderdi

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından Suriye'nin İdlib kentine 83 tırlık gıda ve çadır yardımı gönderildi.

Cem Genco   | 16.03.2021
Birleşmiş Milletler, İdlib'e 83 tır gıda ve çadır yardımı gönderdi Fotoğraf: Cem Genco/AA

Hatay

Yardımları taşıyan tırlar, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçiş yaptı.

Tırlardaki insani yardım malzemelerinin, İdlib ve kırsalındaki ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağı öğrenildi.

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