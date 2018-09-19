Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, "(Suriye'de Rus Hava Kuvvetlerine ait uçağın düşürülmesi) Anlatıldığı şekilde olayın teknik açıdan nasıl oluştuğunu ben henüz algılayabilmiş değilim. Birçok soru işareti hala bulunmaktadır." dedi.

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov(solda), Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu'nu makamında ziyaret etti. ( Fahrettin Gök - Anadolu Ajansı )

ERZURUM

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, Suriye’de Rus askeri uçağının düşürülmesine ilişkin, "Siyasi açıdan durum değerlendirmesini yapabilmek için o gece tam olarak ne olduğunu çok doğru bir şekilde tespit etmemiz gerekiyor. Anlatıldığı şekilde olayın teknik açıdan nasıl oluştuğunu ben henüz algılayabilmiş değilim. Birçok soru işareti hala bulunmaktadır." dedi.

Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu'nu makamında ziyaret eden Büyükelçisi Yerhov, burada yaptığı açıklamada, Türkiye'nin doğusuna ve Erzurum'a ilk kez ziyarette bulunduğunu belirtti.

Yerhov, Türkiye ve Rusya arasındaki ilişkilerin önemli bir noktada olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Devlet başkanlarımız neredeyse haftada bir buluşuyor. İşin güzel tarafı da her buluştuklarında görüşebilecekleri konular vardır, boş görüşmeler değildir. Daha iki gün evvel Soçi'de birlikteydiler ve Suriye'nin geleceğini etkileyecek bir mutabakat karşılıklı olarak sağlanmıştır. Hem Rusya Federasyonu hem de Türkiye Cumhuriyeti, karşılıklı olarak Suriye'de barışın tesisinin bir an önce oluşması için çok ciddi gayret sarf ediyorlar."

İki ülke arasında ticari ilişkilerin geleceğinin parlak olduğuna işaret eden Yerhov, "Ticaret yolumuzda mevcut olan engelleri karşılıklı olarak kaldırdık. Gidişat böyle olursa yılın sonunda ulaşacağımız rakam yaklaşık 29-30 milyar dolar civarındadır. Bu sevindirici bir rakamdır. Fakat hedefimiz 100 milyar. Bu rakama ulaşmak için ek çabalar gerekli. Geçen yıl Türkiye'yi ziyaret eden Rus turist 4.7 milyon kişi iken bu sene 6 milyonda kapatırız diye düşünüyoruz." diye konuştu.

"Birçok soru işareti hala bulunmaktadır"

Yerhov, Suriye’de Rus savaş uçağının düşürülmesine ilişkin geniş çaplı araştırma başlattıklarını bildirdi.

Araştırma sonucunda ortaya çıkacak sonuca göre siyasi bir değerlendirme yapılacağını aktaran Yerhov, şu ifadeleri kullandı:

"Bu çok üzücü bir olaydır, büyük bir kaybımız. Sosyal medyada hayatını kaybeden askerlerin anneleri yazılar yazıyor. Oğlunu kaybeden annenin ne hissedebileceğini tahmin edebilirsiniz. Siyasi açıdan durum değerlendirmesini yapabilmek için o gece tam olarak ne olduğunu çok doğru bir şekilde tespit etmemiz gerekiyor. Anlatıldığı şekilde olayın teknik açıdan nasıl oluştuğunu ben henüz algılayabilmiş değilim. Birçok soru işareti hala bulunmaktadır. Olay olduğunda seyahat dolayısıyla Trabzon'daydık. Bu sebeple sadece açık kaynaklardan neler olduğunu tespit edebilirim. Bu tarz olaylarda bir komisyon kurulur ve o komisyonun soruşturması çerçevesinde olayın gidişatı adım adım araştırılır. Komisyonun çalışmaları neticesinde devlet başkanlığımıza bilgi verilir. Tahminimiz, o noktadan itibaren siyasi bir değerlendirme yapacağız. Ama anlık bir reaksiyon olarak İsrail'in Moskova'daki maslahatgüzarı bakanlığa çağrılarak söylenmesi gereken şeyler söylenmiştir. Gidişata hep beraber bakacağız."

Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu da Suriye'de yaşanan olay dolayısıyla taziyelerini ileterek, "Ümit ederim ki bir daha orada üzücü olaylar olmaz. Rusya Federasyonu ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki ilişkiler gerçekten güzel gidiyor. Hem siyasi hem ekonomik hem de kültürel ilişkiler tarihin en güzel dönemini yaşıyor. 15 milyar dolarlık ticaret hacminin umarım daha yukarılara çıkarma fırsatı olur." değerlendirmesinde bulundu.