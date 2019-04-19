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Bingöl'de PKK'ya ait 4 odalı sığınak imha edildi

Bingöl'ün Genç ilçesinde düzenlenen operasyonda PKK'lı teröristlere ait 4 odalı sığınak imha edildi.

Abdullah Çelik   | 19.04.2019
Bingöl'de PKK'ya ait 4 odalı sığınak imha edildi

Bingöl

Bingöl'ün Genç ilçesinde düzenlenen operasyonda PKK'lı teröristlere ait 4 odalı sığınak imha edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Genç ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda, teröristlerin kullandığı 4 odalı sığınak tespit edildi.

Muhtelif gıda ve yaşam malzemelerinin ele geçirildiği sığınak güvenlik güçlerince kullanılamaz hale getirildi.

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