Bingöl'de PKK'ya ait 4 odalı sığınak imha edildi
Bingöl'ün Genç ilçesinde düzenlenen operasyonda PKK'lı teröristlere ait 4 odalı sığınak imha edildi.
Bingöl
Bingöl'ün Genç ilçesinde düzenlenen operasyonda PKK'lı teröristlere ait 4 odalı sığınak imha edildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Genç ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon gerçekleştirildi.
Operasyonda, teröristlerin kullandığı 4 odalı sığınak tespit edildi.
Muhtelif gıda ve yaşam malzemelerinin ele geçirildiği sığınak güvenlik güçlerince kullanılamaz hale getirildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.